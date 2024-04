Calciatore morto, la procura indaga per omicidio colposo

agenzia

Fascicolo al momento senza indagati. Ci sarà l'autopsia

FIRENZE, 17 APR – Omicidio colposo è l’ipotesi di reato su cui indaga la procura della Repubblica di Firenze per la morte di Mattia Giani, il calciatore 26enne del Castelfiorentino che domenica 14 aprile ha accusato un malore durante una partita con il Lanciotto ed è deceduto poi lunedì mattina all’ospedale di Careggi. Al momento non ci sono persone iscritte nel registro degli indagati. Il pm Giuseppe Ledda disporrà l’autopsia, che si terrà domani o venerdì prossimo. I carabinieri hanno già sentito i genitori come persone informate sui fatti.

