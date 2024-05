Calcio: a Cutrone il trofeo come miglior giocatore Serie B

agenzia

Riconoscimento per l'attaccante del Como neopromosso

ROMA, 11 MAG – L’attaccante del Como – neo promosso in serie A – Patrick Cutrone è stato eletto miglior giocatore della stagione di Serie BKT 2023/2024. Il trofeo è stato consegnato direttamente dal presidente Mauro Balata e dal CEO di BKT Europe Lucia Salmaso, alla presenza anche di Thierry Henry, shareholder del Como 1907, nel corso del cerimoniale di premiazione in cui la squadra lombarda ha alzato al cielo la Coppa Nexus. Cutrone ha realizzato 14 reti, tutte su azione, con 4 assist, due in più rispetto alla somma tra la Serie B 2022/23 (nove) e la Serie A 2021/22 (tre). Nove dei suoi 14 gol sono arrivati in trasferta – nessun calciatore di questa Serie B ha messo a segno più reti lontano dalle mura amiche. Cutrone è poi, insieme a Gennaro Tutino, uno dei due calciatori del campionato ad aver realizzato almeno cinque gol di sinistro (cinque) e almeno cinque di destro (otto), oltre a un gol di testa. Ha dimostrato di essere anche un vero bomber d’area in quanto, dei suoi 14 gol, tutti sono stati realizzati al suo interno.

