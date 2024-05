Calcio: a Doveri Sassuolo-Cagliari, Orsato per Udinese-Empoli

agenzia

A Marchetti l'anticipo di domani sera tra Fiorentina e Napoli

ROMA, 16 MAG – Matteo Marchetti di Ostia è l’arbitro designato dall’Aia per Fiorentina-Napoli, anticipo della 37/a giornata di serie A in programma domani sera. Per Lecce-Atalanta di sabato alle 18 è stato designato Rapuano di Rimini mentre Feliciani di Teramo arbitrerà Torino-Milan. Sassuolo-Cagliari di domenica alle 12.30 è stata affidata a Doveri di Roma, mentre la gara delle 15 Udinese-Empoli sarà diretta da Orsato di Schio. Fabbri di Ravenna dirigerà Monza-Frosinone, mentre la gara delle 18 tra Inter e Lazio sarà arbitrata da Sacchi di Macerata e Roma-Genoa delle 20,45 è stata affidata a Manganiello di Pinerolo. I due posticipi di lunedì, Salernitana-Verona e Bologna-Juventus saranno diretti rispettivamente da Di Bello di Brindisi e Ayroldi di Molfetta.

