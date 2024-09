Calcio: Al Nassr esonera Luis Castro, in arrivo Pioli

agenzia

Ex tecnico Milan firmerà mercoledì accordo per panchina sauditi

ROMA, 17 SET – Stefano Pioli riparte dall’Arabia e da Cristiano Ronaldo: mercoledì dovrebbe arrivare la firma sul contratto con l’Al Nassr. Il club saudita ha infatti esonerato l’allenatore Luis Castro attraverso un comunicato ufficiale: “Ringraziamo Luis e il suo staff per il lavoro dedicato negli ultimi 14 mesi, augurando loro buona fortuna per il lavoro”. All’Al Nassr Stefano Pioli avrà l’occasione di allenare Cr7 e l’ex Inter Marcelo Brozovic. L’ex allenatore del Milan dovrebbe chiudere già domani l’accordo con gli arabi e la risoluzione di contratto col Milan per iniziare la sua nuova avventura: il classe ’65 firmerà un biennale con opzione sul terzo.

