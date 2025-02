Calcio: Alcol vietato ai Mondiali del 2034 in Arabia Saudita

agenzia

Londra, 12 feb. Non sarà consentito l’alcol ai Mondiali del 2034 in Arabia Saudita. Lo ha dichiarato l’ambasciatore saudita nel Regno Unito, il principe Khalid bin Bandar Al Saud. I tifosi che assisteranno al torneo non potranno trovare bevande alcoliche negli hotel, nei ristoranti o negli stadi. L’Arabia Saudita è un paese differente dal Qatar, dove l’alcol era disponibile in alcuni posti durante i Mondiali del 2022, e non ci saranno eccezioni per questo torneo. “Al momento, non consentiamo l’alcol”, ha detto Al Saud a LBC.