Calcio: Argentina, ex attaccante Tevez ricoverato in ospedale con dolori al petto ma esami ok

Buenos Aires, 24 apr. Carlos Tevez è stato ricoverato in ospedale dopo aver sofferto di dolori al petto. L’ex attaccante dell’Argentina, che ha giocato con Manchester United, Manchester City, West Ham, Juventus e Boca Juniors, è stato ricoverato martedì in ospedale a Buenos Aires. Il 40enne è ora alla guida dell’Independiente, squadra della massima serie argentina, e il club ha dichiarato su X: “Il nostro allenatore, Carlos Tevez, è entrato all’ospedale La Trinidad di San Isidro con dolori al petto. Hanno effettuato gli esami corrispondenti e sono stati soddisfacenti”.