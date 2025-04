Calcio: Atalanta; col Milan c’è Kossounou, Posch in recupero

agenzia

Il difensore ivoriano di nuovo in campo dopo 18 partite

BERGAMO, 17 APR – Dopo la panchina domenica scorso col Bologna, è arrivato il momento di rientrare in campo dopo 18 partite per Odilon Kossounou, difensore dell’Atalanta attesa la sera di Pasqua a San Siro dal Milan. L’ivoriano, operato il 17 gennaio scorso al tendine, sostituirà nel terzetto difensivo con Hien e Djimsiti l’infortunato Sead Kolasinac, appena operatosi al crociato anteriore del ginocchio sinistro. In panchina dovrebbero andare sia Rafael Toloi, sostituto di Kolasinac alla fine del primo tempo nel turno precedente di campionato, sia l’austriaco Stefan Posch, che prosegue il lavoro individuale a Zingonia e dovrebbe rientrare in gruppo a breve dopo quasi un mese e mezzo di stop per la lesione muscolo tendinea al bicipite femorale sinistro. Per il resto, a grandi linee, dovrebbe essere riproposta la stessa formazione, con Carnesecchi in porta, Ederson in coppia con De Roon in mediana, Bellanova e Zappacosta sulle fasce con l’alternativa a sinistra Ruggeri. Davanti, sempre Pasalic dietro le punte Retegui e Lookman, visto che De Ketelaere è ancora sotto terapie e gli ci vorranno un altro paio di settimane per riprendersi dalla lesione all’adduttore.

