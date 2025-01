Calcio: Barcellona, Olmo convocato per la Supercoppa nonostante problemi registrazione

agenzia

Barcellona, 6 gen. Dani Olmo è stato convocato dal Barcellona per la Supercoppa spagnola nonostante i suoi problemi di registrazione. Olmo è entrato a far parte del club catalano dal RB Lipsia ad agosto per una cifra stimata di 68 milioni di euro, ma il Barcellona è riuscito a registrarlo solo per la fase iniziale della stagione a causa delle difficoltà nel rispettare le restrizioni salariali della Liga. La Liga e la federazione calcistica spagnola (Rfef) hanno respinto sabato l’ultima offerta del club per registrare il centrocampista 26enne e Pau Victor ed entrambi i giocatori erano assenti dalla vittoria per 4-0 in Coppa del Re contro il Barbastro. Tuttavia, Olmo e Victor sono stati entrambi nominati nella squadra per la Supercoppa del Barcellona per la semifinale contro l’Athletic Bilbao mercoledì.

La Supercoppa si terrà in Arabia Saudita, dove i campioni in carica del Real Madrid sono pronti a disputare l’altra semifinale contro il Maiorca per un posto nella finale della competizione, che si terrà domenica. L’ultimo trionfo del Barcellona in Supercoppa è arrivato nel 2023, ma una tripletta di Vinicius Junior li ha visti sconfitti per 4-1 dal Real nella finale dell’anno scorso. La vittoria di sabato in Coppa del Re ha visto il Barcellona riprendersi da due sconfitte consecutive in Liga e si trova al terzo posto in classifica, cinque punti dietro la capolista Real. Tuttavia, il centrocampista Pedri ritiene che una vittoria in Supercoppa possa dare alla squadra “fiducia” per il resto della stagione.