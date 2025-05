Calcio: Baresi, ‘Ancelotti porterà saggezza ed esperienza al Brasile, per lui una bella sfida’**

agenzia

Roma, 12 mag. “In bocca a lupo a Carlo per questa sua nuova avventura con il Brasile, porterà la sua proverbiale saggezza ma anche l’esperienza giusta per far sì che vada tutto bene. Per lui credo sia soprattutto un onore e una bella sfida allenare i Verdeoro dopo tanti club”. Così all’Adnkronos l’ex difensore del Milan Franco Baresi, compagno di Ancelotti nei rossoneri per 5 stagioni, dal 1987-88 al 1991-1992. “Chiaro che lui abbia vissuto di tutto e vinto dappertutto quindi credo si sia messo un obbiettivo, una scommessa quasi: vincere con una Nazionale. Allenare una Nazionale, soprattutto quella brasiliana, è diverso anche perché è un enorme responsabilità conoscendo la storia della Seleçao e le aspettative che ne derivano. Ma -continua l’ex capitano del Milan- credo che lui abbia la capacità ma soprattutto l’esperienze per gestire tutto questo”.