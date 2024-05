Calcio: Boateng dopo la Salernitana firma per il club austriaco Lask

agenzia

Roma, 31 mag. Il difensore tedesco, vincitore della Coppa del Mondo. Jérôme Boateng dopo la Salernitana, retrocessa in Serie B, ha firmato un contratto con il club austriaco del Linzer Ask, ha reso noto il club austriaco. Boateng, 35 anni, ha firmato un contratto biennale fino al 2026 con il Lask, che “è terzo nella Bundesliga austriaca. “È assolutamente sorprendente e incredibile che siamo riusciti a portare al Lask un giocatore eccezionale così ricercato a livello internazionale come Jérôme Boateng”, ha detto il direttore del club Siegmund Gruber.