Calcio: Bonelli, ‘Meloni consente partita con Stato che uccide bambini, destra immorale’

agenzia

Roma, 1 set. “La decisione del Viminale di confermare lo svolgimento della partita di calcio tra Italia e Israele, in programma il 14 ottobre a Udine, rappresenta una scelta gravissima e politicamente irresponsabile”. Così in una nota Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde.

“In un momento in cui, a Gaza, Israele sta compiendo una pulizia etnica, uccidendo donne e bambini e attuando una delle più imponenti deportazioni della storia dell’umanità, ospitare una manifestazione sportiva con la nazionale israeliana equivale a legittimare quanto sta accadendo. Si tratta di una tragedia umanitaria senza precedenti: oltre 60.000 civili palestinesi uccisi, tra cui 20.000 bambini, e interi quartieri rasi al suolo. Alla Russia sono state imposte sanzioni, comprese quelle sportive, e perfino i direttori d’orchestra sono stati esclusi dall’Italia. A Israele, invece, si consente tutto”.