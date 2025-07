Calcio: Cagliari, Borrelli in città nel giorno del raduno

agenzia

Da domenica il ritiro in Lombardia. Sherri va al Frosinone

CAGLIARI, 10 LUG – I primi ad arrivare sono stati il mister Fabio Pisacane e lo staff tecnico al completo. Tra i calciatori Gaetano, Di Pardo, Sulev, Veroli, Wieteska, Scuffet. Poi festa grande con Luvumbo e Pavoletti che si sono trattenuti a lungo con i tifosi prima di entrare al centro sportivo di Assemini. I componenti dello staff e squadra sono stati accolti dal direttore generale Stefano Melis, dal consigliere d’amministrazione Nicola Riva, con il nuovo direttore sportivo, Guido Angelozzi. Una volta riunita la squadra Pisacane ha radunato tutti in palestra per un primo saluto. Poi tutti pronti per la cena nella sala ristorante della club house. Domani e sabato giornate di visite e test atletici. Assenti giustificati Mina, Prati (che ha di recente concluso gli impegni con la nazionale Under 21) e Marin (novello speso proprio in questi giorni). Si aggregheranno al gruppo domenica mattina per la partenza per Ponte di Legno. Proprio oggi è arrivato a Cagliari anche l’attaccante Gennaro Borrelli: sbarcato all’aeroporto di Elmas intorno alle 19 è stato accolto dai tifosi con il rito della consegna della sciarpa rossoblù. “Sono contentissimo di essere qui – ha detto l’ex attaccante del Brescia – voglio sfruttare questa opportunità”. Dopo la firma del contratto, un quadriennale, si unirà ai compagni ad Assemini e poi in ritiro. Intanto sono state fissate due nuove amichevoli, entrambe in programma il 9 agosto a Santander (Spagna) contro il Racing. I rossoblù saranno di scena allo stadio “El Sardinero” alle 10.30 e alle 19. Ufficiale il prestito al Frosinone del portiere Alen Sherri sino al termine della stagione 2025/26 con diritto di riscatto e contro riscatto.

