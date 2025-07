Calcio: Cagliari, il primo rinforzo è l’attaccante Borrelli

agenzia

Classe 2000, era svincolato: per lui contratto di 4 anni

CAGLIARI, 08 LUG – Arriva il primo acquisto del Cagliari per la stagione 2025-26. Non è ancora ufficiale, ma giovedì a Roma Gennaro Borrelli, classe 2000, si sottoporrà alle prime visite mediche e poi raggiungerà i compagni ad Assemini proprio nel giorno del raduno. In realtà il club rossoblù non ha pagato nulla per il suo cartellino: Borrelli era svincolato dopo che la Figc ha negato l’iscrizione alla C al Brescia, l’ultima squadra della punta napoletana. Il Cagliari ha offerto al giocatore un contratto quadriennale. Una proposta, quella del club del presidente Giulini, che ha consentito di superare la concorrenza del Napoli. Ma su di lui c’erano anche Lecce, Verona e Cremonese. Società sarda avvantaggiata dai buoni rapporti di Borrelli con il direttore sportivo Angelozzi dai tempi di Frosinone. Borrelli, nato a Napoli, è cresciuto nel Pescara. Poi ancora B e C con Cosenza, Juve Stabia e Monopoli. Poi il Frosinone. Sei gol nella promozione in A del 22-23. E una presenza nella massima serie sino alla cessione al Brescia. Con le rondinelle 9 gol il primo anno e 6 nella scorsa stagione.

