Calcio: Cagliari; visite mediche per Gaetano, pronto per Lecce

agenzia

Ritorno in Sardegna, prestito con obbligo di riscatto

CAGLIARI, 30 AGO – Non è ancora ufficiale, ma Gianluca Gaetano è un giocatore del Cagliari. Il trequartista ha già effettuato questa mattina le visite mediche a Roma e, una volta firmato il contratto, dovrebbe raggiungere i compagni impegnati lunedì pomeriggio a Lecce per la terza giornata di campionato. Salvo imprevisti dell’ultimo momento potrebbe andare in panchina per la sfida contro i giallorossi. La formula è quella prevista: prestito con obbligo di riscatto per una cifra intorno ai sei milioni di euro. Per Gaetano un ritorno a Cagliari dopo tre mesi: era arrivato a gennaio in prestito dal Napoli collezionando, sino a maggio, quattro gol e un assist.

