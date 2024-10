Calcio: Caminiti intercettato svela delitto del 1992, ‘storia tra peggiori della mia vita’

agenzia

Milano, 2 ott. A pochi giorni dal 32esimo anniversario dell’omicidio di Fausto (detto ‘Fabrizio’) Borgioli luogotenente di Francis Turatello arriva una svolta sul delitto grazie alle dichiarazioni autoaccusatorie di Giuseppe Caminiti, uno dei 19 arrestati nell’inchiesta della procura che ha azzerato i vertici delle due curve milanesi per presunte infiltrazioni criminali. Oggi per il 54enne calabrese è scattata una nuova pesante accusa per l’uccisione avvenuta il 19 ottobre del 1992 in zona Lorenteggio a Milano.