Calcio: Candela, ‘Pellegrini se lo meritava, felice per lui, questa Roma è da Champions’**

Roma, 22 set. – “Sono contentissimo della vittoria nel derby di ieri, un successo meritato in una partita sempre complicata. Sono particolarmente felice per Lorenzo Pellegrini che io ho sempre difeso. Si meritava una soddisfazione del genere dopo un periodo difficile per l’infortunio e le tante voci”. Così all’Adnkronos l’ex difensore della Roma Vincent Candela, all’indomani della vittoria per 1-0 nel derby della Capitale contro la Lazio con il gol decisivo di Lorenzo Pellegrini. “Ieri mi è piaciuto molto il centrocampo, di Pellegrini ho già detto, ma molto bene anche Cristante e Koné, questo ragazzo è molto cresciuto negli ultimi mesi grazie al lavoro di Ranieri prima e Gasperini ora, nel suo ruolo è tra i migliori”, aggiunge Candela che vede per i giallorossi un futuro roseo. “Ci sono tutti gli ingredienti per andare in Champions League: una società forte, con un Ranieri in più, un allenatore bravissimo che fa crescere i giocatori, una squadra solida che subisce poco e un pubblico che è sempre straordinario. Ora si deve continuare così fino all’obiettivo”.

