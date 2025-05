Calcio: Collovati, ‘partita Inter storica, il gol di Acerbi il simbolo della forza della squadra’

agenzia

Roma, 7 mag. “Per me la partita di ieri e la prestazione dell’Inter rimarranno nella storia della Champions: i nerazzurri non solo hanno battuto il Barcellona ma hanno segnato 7 reti contro una squadra fortissima”. Così l’ex calciatore dell’Inter Fulvio Collovati commenta con l’Adnkronos la semifinale di ritorno della Champions League, con l’Inter che ha vinto dopo i tempi supplementari 4-3 contro i blaugrana a San Siro.

“Ieri sera si sono viste la rabbia e la voglia della squadra di Inzaghi perché sono necessarie per recuperare una partita che stai perdendo a pochi minuti dalla fine. Il gol di Acerbi è il simbolo della squadra: la rete di destro da attaccante vero di un difensore mancino”, ha proseguito Collovati.