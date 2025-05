Calcio: Colombo arbitra finale Coppa Italia donne

agenzia

Si giocherà tra Juventus e Roma sabato 17 maggio

ROMA, 12 MAG – L’ultimo atto di una stagione entusiasmante. Lo stadio ‘Giuseppe Sinigaglia’ di Como è pronto a ospitare la finale della Coppa Italia Femminile Frecciarossa: a contendersela, sabato 17 maggio alle ore 18 (diretta su Rai2 e Sky Sport Uno e in streaming su RaiPlay e NOW), saranno la Juventus e la Roma, che aveva vinto il tricolore nel 2023 e nel 2024, che è detentrice della Coppa Italia (dopo la vittoria dello scorso anno nella finale di Cesena ai rigori contro la Fiorentina) e anche della Supercoppa Frecciarossa, vinta a La Spezia il 6 gennaio sempre ai danni delle viola. Grazie alla collaborazione proficua tra AIA e Divisione Serie A Femminile, a dirigere la finale della Coppa Italia Femminile Frecciarossa sarà Andrea Colombo, uno dei migliori arbitri emergenti italiani, dal 2024 inserito nella lista degli arbitri internazionali. Quest’anno ha già diretto big match della Serie A maschile come Milan-Napoli, Atalanta-Napoli, Bologna-Inter e Roma-Juventus, neanche un mese fa è stato designato per la finale della UEFA Youth League tra Trabzonspor e Barcellona e sempre quest’anno è stato insignito del premio come miglior arbitro emergente dedicato alla memoria di ‘Stefano Farina’ all’interno del Premio Nazionale Enzo Bearzot. “Una finale che chiude una stagione di cui possiamo tracciare un bilancio ottimo, in termini anche di crescita del vertice del nostro movimento, che è il motore del movimento italiano insieme alla Nazionale maggiore”, ha detto Federica Cappelletti, presidente della Divisione Serie A Femminile.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA