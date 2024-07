Calcio: Conte, ‘a partita cuore campo larghissimo, io man of the match? Giudizio benevolo’

agenzia

Roma, 17 lug. Giuseppe Conte man of the match della partita del cuore di ieri a L’Aquila? L’etichetta che gli è stata attribuita dalla stampa “corrisponde a dalle recensioni benevoli, ieri a L’Aquila c’è stata un’operazione collettiva, di grande impegno e fatica”, per una “causa di gran solidarietà” che “raccoglie il grido di sofferenza dei bambini”, con donazioni raccolte per gli ospedali San Salvatore de L’Aquila e Bambino Gesù. “Un ringraziamento va al pubblico, allo stadio affollato, ci hanno fatto sentire come veri professionisti” e hanno sostenuto la causa, con “donazioni che possono continuare”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte ai microfoni di Radio1.