Calcio: Conte, anche riserve contro la Lazio in Coppa Italia

agenzia

'Controlliamo miglioramenti per capire se guardarci intorno'

NAPOLI, 03 DIC – “Il nostro obiettivo è di crescere, costruire qualcosa che permetta alla squadra di stare lì per anni a combattere con le top avversarie”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte nella conferenza stampa in vista del match di Coppa Italia contro la Lazio di giovedì. Conte ha spiegato che giocheranno, anche in vista del mercato di gennaio, “molti calciatori che senza Coppe europee vivono una stagione penalizzante. Già contro il Palermo abbiamo potuto dare spazio a calciatori che ne avevano avuto di meno fino ad allora e domani avremo un’altra opportunità chiara per testare un po’ la crescita da parte di tutti. E’ importante per il club e per me avere spazio per controllare i miglioramenti, per capire bene realmente i calciatori. Finora siamo stati bravi e anche fortunati di non avere infortuni ma siamo solo a un terzo del campionato, dobbiamo capire se abbiamo chi può giocare in caso di infortuni tra i 13-14 giocatori che hanno più minuti in campo o dobbiamo in qualche ruolo guardarci attorno”. Quindi “ci sarà spazio per chi ha giocato di meno in una squadra, calciatori che giocano sempre insieme in allenamento e quindi hanno perfetti automatismi. Non è però un esame per nessuno, non siamo spietati, faccio giocare chi ritengo meritevole di questa opportunità”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA