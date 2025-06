Calcio: De Bruyne già a Napoli ma per ora sul presepe

agenzia

Di Virgilio realizza pastore terracotta con maglia scudettata

NAPOLI, 12 GIU – Il centrocampista belga Kevin De Bruyne è già a Napoli ma per ora sotto forma di ‘pastore di terracotta’. A realizzarlo è stato l’artigiano del presepe di San Gregorio Armeno Genny Di Virgilio. La statuina dell’ex giocatore del Manchester City, che, oggi è giunto a Roma dove si sta sottoponendo alle visite mediche di rito prima della firma, è stata subito sistemata sullo scaffale degli altri campioni d’Italia indossando la maglia azzurra scudettata. “Ha già preso posto nella squadra – spiega all’ANSA Di Virgilio -, l’unica cosa che non ho indicato è il numero di maglia. Prima di tutto perchè non e’ ancora noto e poi perchè il suo numero al Manchester City, il 17, è meglio cambiarlo. Da queste parti ci teniamo a certe cose “.

