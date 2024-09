Calcio: Del Piero a Ny ‘ambasciatore’ dello sport italiano, ‘passione che unisce’

agenzia

New York, 22 set. C’è anche Alex Del Piero a New York, nella sede del Consolato italiano oggi ‘teatro’ dell’evento ‘Sport Made in Italy: strumento di crescita’. L’ex capitano della Juve, uomo simbolo della Nazionale, e’ ambassador della Lega Calcio ed è per questo volato negli States per prendere parte all’evento organizzato dal nostro consolato nel quadro delle celebrazioni della Giornata dello sport italiano nel mondo. Occhiali da vista blu elettrico, vestito scuro e sorriso impeccabile, uno dei giocatori più amati del calcio italiano racconta cosa significhi rappresentare nel mondo lo sport in tricolore.

“Rappresentiamo con orgoglio e onore la nostra nazione, cerchiamo di farlo al meglio, in campo e fuori -spiega Del Piero -. L’obiettivo è sempre lo stesso: cercare di far capire nel mondo, anche se è noto, che l’Italia è un paese meraviglioso. Lo sport accomuna le persone per la passione, quando gioca l’Italia siamo uniti tutti. Come disse Mandela ‘lo sport ha il potere di mille persone, ha il potere di cambiare le cose’. Noi facciamo il nostro, cerchiamo di dare il nostro contributo”.