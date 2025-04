Calcio: Dybala, ‘corsa Champions? Possiamo farcela a raggiungere l’obbiettivo’**

agenzia

Madrid, “Corsa Champions? Ci sono tante squadre che stanno facendo bene, stanno giocando bene, ieri abbiamo visto il Bologna con l’Inter che ha fatto una partita incredibile, ma la classifica ci dice che possiamo farcela, anche se non è facile”. Lo ha detto Paulo Dybala parlando della corsa alla Champions della sua Roma, in conferenza stampa ai Laureus World Sports Awards di Madrid. “Io personalmente cerco di stare vicino ai miei compagni per aiutarli, poi in questo momento del campionato dove mancano poche partite, speriamo che la squadra faccia il suo e che le squadre che stanno avanti in classifica possano perdere alcuni punti e che possiamo arrivare all’obiettivo della Champions”, ha aggiunto l’attaccante giallorosso.

