Calcio: Elkann, ‘vincere aiuta a vincere, bel momento Juve’

Roma, 15 mag. “E’ bellissimo essere qui stasera, vincere la Coppa Italia, e tornare qui a Roma. E’ stata una gara impegnativa e sono felice soprattutto per i tanti giovani qui alla Juve e che ancora non avevano vinto. Vincere aiuta a vincere. Prendiamo questa sera come un buon momento per la Juventus, sono 15 è un traguardo importante e guardiamo al futuro con grande speranza. Questa squadra ha giovani straordinari”. Lo ha detto a Mediaset John Elkann dopo la vittoria della Juventus in finale di Coppa Italia contro l’Atalanta per 1-0.

