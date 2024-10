Calcio: Euro 2029 femminile, cinque in lizza per ospitarlo, oltre a Italia anche Germania in corsa

agenzia

Roma, 3 ott. Sono state presentate cinque offerte per ospitare le finali del Campionato europeo femminile del 2029. L’organo di governo del calcio europeo, la Uefa, ha confermato che sono state ricevute dichiarazioni di interesse da Germania, Italia, Polonia e Portogallo per ospitare l’evento, insieme a un’offerta congiunta da Danimarca e Svezia. Le finali del prossimo anno dovrebbero essere ospitate in Svizzera, con l’Inghilterra che ha vinto l’ultimo torneo in casa nel 2022, che è stato posticipato di un anno a causa della pandemia di Covid-19. La Uefa ha affermato che una decisione sull’organizzazione verrà presa a dicembre 2025. La Germania ha ospitato l’evento due volte in precedenza: come Germania Ovest nel 1989 e poi di nuovo nel 2001. I tedeschi facevano anche parte di una candidatura congiunta insieme a Paesi Bassi e Belgio per organizzare la Coppa del mondo femminile del 2027, ma hanno perso contro il Brasile in una votazione al Congresso Fifa all’inizio di quest’anno. Danimarca e Svezia hanno ospitato gli Europei separatamente, rispettivamente nel 1991 e nel 2013, con gli svedesi che hanno ricoperto congiuntamente il ruolo insieme alla Norvegia nel 1997. L’Italia è stata la nazione ospitante del 1993.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA