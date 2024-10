agenzia

Roma, 24 ott. Doppio forfait per la Roma di Ivan Juric per la sfida di Europa League con la Dinamo Kiev che prenderà il via tra poco più di un’ora. Il tecnico giallorosso dovrà fare a meno del difensore Gianluca Mancini e dell’esterno d’attacco Matias Soulè, entrambi con la febbre sono rimasti a casa.

