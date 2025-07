Calcio: Federclub, ‘per la Samp solo incertezza e silenzio’

agenzia

Tifosi, aprite a nuovi proprietari che tengano alla maglia

GENOVA, 05 LUG – “Oggi, a tredici giorni dalla salvezza ottenuta ai playout, grazie soprattutto a circostanze esterne più che a meriti propri, la società è nuovamente ripiombata nel silenzio. Nessuna decisione, nessuna direzione, nessun segnale. Solo incertezza”. Così in una nota la Federclubs blucerchiata, che riunisce la tifoseria organizzata della Samp. “L’allenatore non è stato ancora ufficializzato, nonostante in casa Samp ci fossero figure pronte, capaci e legate a questa maglia. Le altre società programmano, lavorano, si rinforzano. Noi restiamo fermi, paralizzati, come se il tempo non contasse. Si parla addirittura di esordienti per la B, voltando le spalle al progetto ‘La Sampdoria ai Sampdoriani’ da noi richiesto e di fatto privando di ogni potere gli unici che si sono dimostrati all’altezza del compito in questi mesi. Il tempo per voi è scaduto – conclude la nota -: rimediare a questi errori al più presto e aprite le porte a nuovi proprietari o nuovi soci, che abbiano più di voi a cuore la Sampdoria”.

