Calcio: Feltri, ‘Ibra grande calciatore ma dirigente mediocre’

Roma, 31 ott. “Ibrahimovic è stato un grande giocatore, ma come dirigente è piuttosto modesto. Aveva detto che Antonio Conte non corrispondeva ai criteri del Milan, e ha avuto torto. Quando ha detto ‘io sono il boss’ si è preso una responsabilità, e infatti il problema è che comanda lui. Giocare e dirigere sono due mestieri differenti. Come nel giornalismo: dirigere la baracca è diverso che starci dentro. I grandi giornalisti che hanno fallito come direttori non erano cretini: il fatto è che il loro mestiere era un altro”. Così Vittorio Feltri ai microfoni di Radio Libertà.

