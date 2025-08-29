Calcio: Fenerbache esonera Mourinho

agenzia

Istanbul, 29 ago. – Il Fenerbahçe Spor Kulübü ha esonerato il tecnico portoghese Jose’ Mourinho dopo la mancata qualificazione alla Champions League a causa dell’eliminazione subita nei playoff giocati contro il Benfica. Il club turco ha comunicato che “la collaborazione con Mourinho, che ha ricoperto il ruolo di allenatore della Prima Squadra di Calcio Professionistico a partire dalla stagione 2024-2025, è giunta al termine”. “Ringraziamo il sig. Mourinho per l’impegno e i contributi offerti alla nostra squadra fino ad oggi, e gli auguriamo il meglio per la sua carriera futura”, ha scritto il club turco in una nota.

