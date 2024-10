Calcio: Fifa, dopo sentenza Diarra dialogo aperto su status e trasferimento giocatori

agenzia

Roma, 14 ott. La Fifa avvierà un dialogo globale sul sistema dei trasferimenti, al quale saranno invitate le principali parti interessate al fine di allineare l’articolo 17 del Regolamento Fifa sullo status e il trasferimento dei giocatori (RSTP). Questo annuncio fa seguito alla recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nel caso Diarra ed è in linea con l’obiettivo strategico della Fifa di migliorare il sistema dei trasferimenti, dove sono stati compiuti notevoli progressi dal 2016. Nei prossimi giorni, la Fifa inviterà formalmente le varie parti interessate a presentare idee in relazione all’articolo 17 dell’RSTP (Conseguenze della risoluzione dei contratti senza giusta causa) e a discuterle, al fine di formulare proposte consolidate e definire i prossimi passi.