Calcio: Figc, Milan Under 23 giocherà in Serie C

Roma, 27 giu. Il Milan Under 23 giocherò in Serie C nella stagione 2024-2025. Il Consiglio Federale oggi ha ufficializzato l’ingresso della squadra U23 del club rossonero nella terza serie del calcio italiano dopo la non ammissione dell’Ancona e avendo ricevuto dalla Covisoc e dalla Commissione infrastrutturale parere positivo in relazione alla domanda di ripescaggio. Domani avverrà il sorteggi dei gironi.

