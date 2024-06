Calcio: fine contratto, il Napoli saluta sei giocatori

agenzia

Sono Demme, Dendoncker, Gollini, Idasiak, Traorè e Zielinski

NAPOLI, 30 GIU – Il Napoli saluta i calciatori giunti al termine del loro contratto con il club. Giocatori in prestito o di proprietà ai quali è stato deciso di non rinnovare il contratto. A Diego Demme, Leander Dendoncker, Pierluigi Gollini, Hubert Idasiak, Hamed Traorè e Piotr Zielinski va il nostro più sincero ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il loro periodo trascorso a Napoli e i migliori auguri per il loro futuro personale e professionale”, è il messaggio del club azzurro.

