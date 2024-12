Calcio: Fiorentina e Ospedale Careggi, ‘Bove in sedazione farmacologica ricoverato in terapia intensiva’

agenzia

Firenze, 1 dic. – “ACF Fiorentina e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi comunicano che il calciatore Edoardo Bove, soccorso in campo a seguito della perdita di coscienza occorsa durante la gara Fiorentina – Inter, si trova attualmente in sedazione farmacologica ricoverato in terapia intensiva. Il calciatore viola è arrivato stabile dal punto di vista emodinamico presso il pronto soccorso ed i primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio. Edoardo Bove sarà rivalutato nelle prossime 24 ore”. Così la Fiorentina con una nota sul proprio sito ufficiale sulle condizioni del proprio centrocampista Edoardo Bove che ha avuto un malore al 17′ del primo tempo del match con l’Inter, poi sospeso.

