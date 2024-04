Calcio: Fiorentina; Franchi esaurito per sfida con il Milan

agenzia

Prima gara senza il dg Barone, Curva Fiesole prepara coreografia

FIRENZE, 26 MAR – Oltre 30.000 tifosi e una grande suggestiva coreografia in curva Fiesole: s’annuncia così lo stadio Franchi per la partita di sabato prossimo alle 20,45 fra Fiorentina e Milan, la prima dalla scomparsa del direttore generale Joe Barone avvenuta per un malore una settimana fa. I biglietti sono andati ben presto a ruba e, come fa sapere la società viola sui propri canali ufficiali, sono rimasti al momento a disposizione pochi posti. Facile prevedere che lo stadio farà registrare il tutto esaurito al netto della chiusura della curva Ferrovia per l’inizio dei lavori di ristrutturazione. Già mobilitati nel frattempo anche i club della curva Fiesole che attraverso un comunicato, hanno lanciato un invito a tutti i sostenitori viola a ritrovarsi sabato alle 18,45 nei pressi dei cancelli tra la Fiesole e la Tribuna al passaggio del pullman della propria squadra ”per dare ancora una volta un messaggio di forza ai nostri ragazzo. In un momento così difficile bisogna stare ancora più uniti e dimostrare come Firenze sa rialzarsi dalle difficoltà”. Gli stessi club della curva hanno inoltre invitato i tifosi a entrare prima possibile allo stadio per seguire le istruzioni necessarie alla buona riuscita della coreografia che coinvolgerà la curva e il settore Maratona.

