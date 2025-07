Calcio: Fiorentina in Inghilterra, c’è Sabiri ma non Sottil

agenzia

29 convocati da Pioli, primo test domenica con il Leicester

FIRENZE, 28 LUG – Sono 29 i convocati da Stefano Pioli per la tournée in Inghilterra che impegnerà la Fiorentina fino al 9 agosto quando, all’Old Trafford, affronterà in amichevole il Manchester United. Nell’elenco figura Sabiri reduce dal prestito all’Al-Taawoun ma non Riccardo Sottil rientrato da sei mesi in prestito al Milan: il figlio d’arte quindi appare sul mercato come pure gli altri giocatori che non sono partiti con il gruppo, fra questi Barak, Nzola e Brekalo per cui nelle prossime settimane la società cercherà una collocazione. In questi giorni in Inghilterra la squadra disputerà anche altri due amichevoli: domenica a Leicester contro la formazione locale e il 5 con il Nottingham Forest dell’ex Milenkovic, due test che serviranno a Pioli per misurare la Fiorentina in ottica europea visto che il 24 agosto ci sarà l’andata dei playoff di Conference League. Questa la lista completa dei convocati viola: portieri Christensen, De Gea, Leonardelli, Martinelli; difensori Comuzzo, Dodo, Fortini, Gosens, Kospo, Kouadio, Mari, Parisi, Pongracic, Ranieri, Trapani, Viti; centrocampisti Bianco, Fagioli, Fazzini, Mandragora, Montenegro, Ndour, Richardson; attaccanti Beltran, Braschi, Dzeko, Gudmundsson, Kean, Sabiri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA