Calcio: Fiorentina; Kean atteso lunedì per visite e firma

agenzia

L'attaccante in arrivo nel giorno del raduno della squadra viola

FIRENZE, 05 LUG – E’ atteso lunedì prossimo a Firenze Moise Kean, il primo e per adesso unico acquistato fatto dalla Fiorentina: l’attaccante classe 2000, proveniente dalla Juventus per 13 milioni più cinque di bonus, si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà per cinque stagioni a 2,2 milioni di euro all’anno. L’arrivo di Kean coinciderà con il primo giorno di raduno della Fiorentina al Viola Park: sarà l’inizio della nuova avventura targata Raffaele Palladino, l’ex tecnico del Monza scelto dopo il ciclo triennale di Vincenzo Italiano.A parte Kean, il mercato della Fiorentina deve ancora decollare, a partire dal centrocampo rimasto sguarnito dopo le partenze per fine prestito di Arthur e Maxime Lopez e i mancati rinnovi di Bonaventura, Duncan e Castrovilli via a parametro zero. Di qui la necessità di intervenire: fra i nomi che circolano quelli di Vranckx (Wolfsburg), Colpani (Monza), Thorstvedt e Boloca (Sassuolo) e Brescianini del Frosinone, quest’ultimo nel mirino anche dell’Atalanta con cui il club viola ha duellato fino all’ultimo per Nicolò Zaniolo prima che questo accettasse la proposta della squadra bergamasca.

