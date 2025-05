Calcio: Fiorentina-Roma Primavera finisce in rissa

agenzia

Parapiglia nel dopo gara al Viola Park, coinvolto anche Zaniolo

FIRENZE, 26 MAG – Finisce in rissa la partita vitnta dalla Fiorentina Primavera sulla Roma per 2-1 nel penultimo atto del campionato di categoria che vede i viola accedere alla finale che si svolgerà venerdì prossimo al Viola Park contro la vincente fra Inter e Sassuolo impegnate domani sera. Di Rubino e Harder i gol per la squadra allenata da Galloppa, di Graziani la rete del momentaneo vantaggio giallorosso. Nel dopo partita ci sarebbero stati momenti di tensione, con parole grosse e qualche contatto fisico fra l’ex Nicolò Zaniolo protagonista e qualche tesserato giallorosso secondo quanto riportato da Sportitalia e confermato poi dalla Roma con una nota ufficiale. Mentre il centrocampista, stando al comunicato diffuso dalla Fiorentina dove è arrivato in prestito a gennaio, ha fatto sapere di essere stato insultato quando è sceso negli spogliatoi della squadra giallorossa per salutare, ”preferendo a quel punto andare via per evitare che la situazione degenerasse”. La Fiorentina, in merito a quanto successo al termine della semifinale del Campionato Primavera tra Fiorentina e Roma, ha poi aggiunto quanto dichiarato da Zaniolo: “al termine della partita sono sceso negli spogliatoi per complimentarmi con i ragazzi della Fiorentina e poi sono passato nello spogliatoio della Roma per salutare e complimentarmi anche con loro per la stagione, ma ad un certo punto hanno iniziato ad insultarmi quindi, a quel punto, per evitare che la situazione degenerasse, ho preferito andare via”.

