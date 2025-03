Calcio: fonti Figc, ‘nomina dt non è in programma’**

agenzia

Roma, 29 mar. “La Figc non ha in programma di nominare un direttore tecnico”. Lo affermano all’Adnkronos fonti della Figc. “L’attuale assetto con Luciano Spalletti Commissario Tecnico, Maurizio Viscidi Coordinatore delle Nazionali giovanili e Gigi Buffon sempre più coinvolto nel Club Italia offre piena garanzia per noi, per il presente e per il futuro. Siamo contenti del loro lavoro e al momento non è proprio in previsione la nomina di un dt”, proseguono da Via Allegri. Un anno fa era nata l’ipotesi di un direttore tecnico ma “sono cambiate le condizioni”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA