Calcio: Frattura a due vertebre, il Napoli perde Buongiorno

agenzia

Centrale va ko in allenamento, sarà fuori fino a fine gennaio

NAPOLI, 16 DIC – Il Napoli perde Alessandro Buongiorno che si è infortunato oggi in allenamento. Il difensore centrale del Napoli ha riportato una frattura alle vertebre lombari, come spiega il bollttino ufficiale del club azzurro: “Alessandro Buongiorno – si legge – si è infortunato oggi in allenamento. Il difensore azzurro, in seguito a una caduta, si è procurato, come hanno evidenziato gli esami sostenuti presso il Pineta Grande Hospital, una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari. Buongiorno da domani inizierà la riabilitazione”. Per il centrale arrivato in estate al Napoli dal Torino si prevede uno stop che durerà almeno fino a fine gennaio. Per Conte, dopo il ko di Kvaratskhelia, c’è ora da coprire anche il posto del secondo difensore centrale al fianco di Rahmani, con Juan Jesus e Rafa Martin che si preparano a giocarsi la chance di tornare in campo già da sabato nella trasferta in casa del Genoa.

