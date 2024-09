Calcio: Friedkin a Roma, De Rossi non in discussione

agenzia

A Trigoria definiscono "normale" la presenza dei proprietari

ROMA, 17 SET – L’arrivo dei Friedkin nella Capitale ha scatenato i rumors intorno alla figura di Daniele De Rossi, complice anche un avvio di stagione decisamente complicato con appena tre punti in quattro partite da parte della Roma. Ma da Trigoria definisco la presenza dei proprietari “normale” e senza motivi particolari. Dal club sottolineano come non ci sia né alle porte uno scossone in panchina, né il bisogno di confermare la fiducia a un allenatore al quale è stato fatto un contratto triennale, avviando un progetto che non può essere gettato in fumo dopo appena quattro gare di campionato. Dunque De Rossi non è in discussione, ma ciò non toglie che i Friedkin non sono comunque soddisfatti di quest’avvio di stagione e nei colloqui con allenatore e dirigenza stanno cercando di capire da dove siano nate le difficoltà iniziali.

