Calcio: Frosinone; Di Francesco, ‘concentrati per salvezza’

Domani il Bologna. Il tecnico: 'Gara da prendere con le molle'

FROSINONE, 06 APR – Concentrazione, voglia di vincere fino all’ultimo minuto e lo spirito mostrato la settimana scorsa a Genova. Sono gli ingredienti della ricetta dettata da Eusebio Di Francesco alla vigilia della sfida contro il lanciatissimo Bologna di Thiago Motta. Malgrado la differenza in classifica (32 punti), il tecnico del Frosinone crede nell’impresa di fermare gli emiliani e conquistare punti salvezza. “Diminuiscono le partite e si abbassa la quota per restare in Serie A – dice Di Francesco – Ce la metteremo tutta per cambiare la statistica e far cadere il Bologna, pur consapevoli di disputare una gara da prendere con le molle. A Genova abbiamo avuto un equilibrio importante su un campo difficile. Dobbiamo continuare così mantenendo lo stesso atteggiamento e pensando che si può vincere anche nei minuti finali. Mi sembra che la squadra conceda meno rispetto al girone di andata ma subisce di più e su questo aspetto bisogna crescere”. Calafiori, Zirkzee ed Orsolini (“E’ tra l’altro un grande amico di mio figlio”, rivela Di Francesco) sono i giocatori che hanno impressionato di più l’allenatore del Frosinone. “Calafiori mi ha colpito per la gestione della palla, mentre Zirkzee è un centravanti atipico che abbina tecnica, eleganza e forza fisica. Molto completo – continua Di Francesco – Orsolini può addirittura fare meglio”. Ma la forza del Bologna è soprattutto nel collettivo. “Il sistema del gioco del Bologna è molto dinamico – spiega il tecnico – I rossoblu sono protagonisti di un campionato straordinario grazie a una squadra costruita con criterio e al grande lavoro dell’allenatore”. Di Francesco non si sbilancia ma dovrebbe essere confermato il 3-4-2-1 che ha ben figurato al “Ferraris”. “A prescindere dal modulo proverò a schierare gli elementi giusti per cercare di far male a una squadra forte – afferma l’allenatore – Ci sarà qualche cambiamento, ma in linea generale vorrei dare continuità. Comunque non mi soffermerei troppo sul sistema di gioco ma sull’attenzione difensiva e l’atteggiamento”. Assenti Kalaj, Harroui, Gelli, Monterisi e Oyono. Quest’ultimo ieri si è operato al malleolo interno della caviglia destra dopo aver effettuato una terapia conservativa che non ha sortito gli effetti sperati. Recuperati invece Lirola, Brescianini e Marchizza. In difesa potrebbe toccare all’ex Bonifazi, assente dal 21 gennaio per un infortunio al ginocchio. Di Francesco spera anche nella spinta dei tifosi accorsi in massa giovedì nell’allenamento a porte aperte. Lo stadio sarà quasi esaurito. “La curva è stata straordinaria, i ragazzi li ho visti carichi e vogliono ripagare l’affetto della tifoseria”, chiosa l’allenatore.

