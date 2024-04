Calcio: Frosinone; squadra al completo per volata salvezza

agenzia

Recuperi importanti in vista della ripresa del campionato

FROSINONE, 21 MAR – Una squadra al completo o quasi per la volata-salvezza. L’infermeria del Frosinone infatti si sta svuotando e gli infortunati di lungo corso sono rientrati in gruppo o la faranno nei prossimi giorni. Comunque, già a partire dalla sfida di sabato 29 a “Marassi” col Genoa, torneranno disponibili Lusuardi, Marchizza, Bonifazi e Harroui. Resta fuori solo il terzino Oyono. Recuperi importanti per Di Francesco chiamato a risollevare una formazione in crisi (terz’ultima a quota 24) e conquistare punti pesanti. L’esterno mancino Marchizza ed il centrale Bonifazi dovrebbero garantire esperienza e qualità in una difesa che si sta rivelando il vero punto debole (60 reti subite, record negativo del campionato) dei ciociari. Marchizza si era infortunato seriamente (rottura del tendine d’Achille) nel girone d’andata il 26 novembre scorso proprio contro il Genoa. Fino a quel momento era stato uno dei punti di forza del Frosinone, giocando sempre con 4 assist. Bonifazi, ingaggiato a gennaio dal Bologna, ha avuto il tempo di giocare appena 2 gare e poi ha accusato un problema al ginocchio che lo ha tenuto ai box per oltre 2 mesi. Il ritorno del trequartista Harroui, invece, alzerà la cifra tecnica e la pericolosità della squadra negli ultimi 20-25 metri. Un elemento duttile dalla cintola in su: con lui Di Francesco potrà adottare nuove soluzioni di gioco. L’ex Sassuolo, fuori dalla partita col Lecce del 3 marzo a causa di uno stiramento, ha giocato 15 partite con 3 reti e 2 assist.

