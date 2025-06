Calcio: Gasperini a Trigoria con Ghisolfi e Ranieri

agenzia

Attesa l'ufficialità e le prime parole da tecnico della Roma

ROMA, 05 GIU – Gian Piero Gasperini è arrivato questa mattina a Trgoria, il centro sportivo della Roma, presenti anche il ds Florent Ghisolfi e Claudio Ranieri, con i quali il tecnico ex Atalanta sta già lavorando. C’è attesa per l’annuncio ufficiale che arriverà non appena avrà risolto gli ultimi dettagli con il club bergamasco per liberarsi di un contratto che lo lega in nerazzurro fino al 2026. Subito dopo ci sarà il via libera del triennale con la Roma fino al 2028 e a seguire anche le sue prime parole da nuovo allenatore giallorosso.

