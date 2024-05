Calcio: Gasperini, ‘Bayer Leverkusen squadra top, ma in finale pesa forza e condizione’

agenzia

Roma, 16 mag. “I numeri del Bayer Leverkusen sono molto chiari, ad oggi sono 50 partite che non perde, ha dominato la Bundesliga. La gara con la Roma ci ha dato una buona fiducia per certi aspetti ma incontriamo una squadra Top, quella che in Europa ha i risultati migliori. E’ una finale. Non pesa la storia ma la forza e la condizione, la storia è storia, conta il presente…”. Lo ha detto il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini in conferenza per il media day Uefa a Roma in vista della finale di Europa League con il Bayer Leverkusen a Dublino.

