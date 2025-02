Calcio: Gasperini vince la XIV edizione del Premio Nazionale Enzo Bearzot**

agenzia

Roma, 12 feb. É Gian Piero Gasperini il vincitore della XIV edizione del Premio Nazionale Enzo Bearzot, riconoscimento promosso dall’Unione Sportiva Acli insieme alla Figc. “Gasperini è da molti anni sinonimo di bel gioco e risultati, non facendo mai venire meno serietà del carattere, vocazione didattica e senso del gruppo. Tutte caratteristiche, queste, che lo accomunano ad Enzo Bearzot”, la motivazione con la quale la giuria ha voluto assegnare al tecnico dell’Atalanta, che succede a Simone Inzaghi, il riconoscimento che gli verrà consegnato il prossimo 24 marzo al Salone d’Onore del Coni (sarà prevista copertura Rai). L’annuncio è andato in scena durante la conferenza stampa presso la sala ‘Paolo Rossi’ della Figc, in via Allegri a Roma, alla presenza del numero uno dell’Us Acli, Damiano Lembo, e del presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, dopo che nella mattinata, la giuria del premio, presieduta dagli stessi, e coordinata dal Capo Redattore Sport Ansa Nazionale, Piercarlo Presutti, si è riunita per la decisione nella sede nazionale dell’Us Acli. Da quest’anno, inoltre, il Premio Bearzot si arricchisce anche della presenza di un riconoscimento ai giornalisti, dedicato alla memoria del compianto Gian Paolo Ormezzano, storico inviato de “La Stampa”, direttore di Tuttosport e una delle grandi firme di Famiglia Cristiana, scomparso lo scorso 26 dicembre 2024. Il premio è stato assegnato all’unanimità a Elisa Chiari di Famiglia Cristiana. A nominarla una giuria formata dal direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, dal direttore di Famiglia Cristiana, Don Stefano Stimamiglio, dal responsabile dello sport de La Stampa, Antonio Barillà, e dal figlio Timothy Ormezzano, collaboratore del Corriere della Sera.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA