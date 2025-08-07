Calcio: Gattuso a Formello, il ct azzurro fa visita alla Lazio

agenzia

Con il commissario tecnico anche Buffon e Bonucci

ROMA, 07 AGO – Il centro sportivo di Formello apre le porte alla nazionale italiana. Questo pomeriggio, infatti, il ct dell’Italia, Gennaro Gattuso, ha fatto visita alla Lazio di Maurizio. Gattuso, accompagnato dal capo delegazione Gianluigi Buffon e dagli assistenti Luigi Riccio e Leonardo Bonucci, ha così proseguito a Formello le visite nei ritiri dei Club di Serie A, un tour che ha portato il selezionatore azzurro a seguire da vicino la preparazione di diversi club di Serie A visionando i calciatori durante gli allenamenti. Ad accogliere Gattuso nel centro sportivo biancoceleste sono stati il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, e il club manager Alberto Bianchi con il ct che, dopo un primo scambio di saluti con l’allenatore laziale e tutti i calciatori, ha assistito con attenzione alla sessione di allenamento del pomeriggio.

