Calcio: Genoa 3-2 al Mantova nel test che conclude il ritiro

agenzia

In arrivo altri due colpi dal mercato: Colombo e Ostigard

GENOVA, 26 LUG – Il Genoa conclude il ritiro di Moena sconfiggendo il Mantova, formazione di serie B, 3-2 nella seconda amichevole stagionale. Per i rossoblù a segno Marcandalli, Venturino e Thorsby che hanno ribaltato il gol iniziale di Radaelli mentre Galuppini su rigore aveva riportato i virgiliani sul 2-2. Vieira come di consueto ha sfruttato la gara per provare varie soluzioni alternando tutti i giocatori a disposizione e schierando di fatto due formazioni completamente diverse con moltissimi cambi a partire dal 15′ del secondo tempo. Alla partita non hanno preso parte per il Genoa Cuenca, Messias, Ekuban, Ankeye, Ellertsson, Carboni, Lysionok e Siegrist La gara giocata al Benatti di Moena oltre alla nutrita presenza di tifosi genoani e ad una rappresentanza di supporter biancorossi ha visto spettatore d’eccezione anche il presidente rossoblù Dan Sucu. Genoa che tornerà subito in Liguria e domani giorno libero prima di riprendere gli allenamenti a partire da lunedì. E proprio lunedì è atteso Lorenzo Colombo, l’attaccante del Milan che vestirà il rossoblù in prestito. Ma non è l’unico colpo del Grifone che dopo la partenza di Bani passato al Palermo si rinforza in difesa con il ritiro, aveva già giocato a Genova nel 2022, del norvegese Ostigard che arriva in prestito con diritto di riscatto dal Rennes.

