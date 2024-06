Calcio: Genoa accordo col Marsiglia, Vitinha passa in rossoblù

agenzia

Rinnovato il prestito, sarà con obbligo di riscatto a 15 milioni

GENOVA, 12 GIU – Primo colpo per il Genoa che ha rinnovato il prestito dell’attaccante portoghese Vitor Vitinha, arrivato a gennaio dal Marsiglia, di fatto trasformandolo in acquisto grazie all’obbligo di riscatto fissato a 15 milioni. Vitinha era arrivato al Grifone a gennaio scorso sempre in prestito ma con un diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Nonostante alcuni acciacchi, che gli hanno fatto saltare ben 6 gare in due periodi diversi, si era distinto segnando due gol (e uno annullato a San Siro) in 9 presenze totali per 279′, mostrando da subito tutte le sue qualità e inserendosi al meglio negli schemi di Gilardino. L’obiettivo del Genoa era quello di confermare il giocatore e dopo una lunga trattativa è stato trovato un accordo tra i due club, accordo che soddisfa oltre a Genoa e Olympique Marsiglia anche l’attaccante che non aveva nascosto di essersi trovato bene a Genova tanto da aver lanciato un segnale inequivocabile a fine campionato baciando la maglia dopo aver segnato al Bologna.

