Calcio: Genoa, lunedì visite mediche Colombo in arrivo dal Milan

Domani in ritiro il presidente Sucu, Bani ai saluti

GENOVA, 24 LUG – In dirittura d’arrivo l’operazione Lorenzo Colombo tra Genoa e Milan. L’attaccante rossonero impegnato nella tournée asiatica con i rossoneri è ad un passo dal vestire la maglia del Grifone. Il giocatore, nell’ultima stagione in prestito all’Empoli, sabato lascerà i compagni per tornare in Italia in vista del suo passaggio in prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo a determinate condizioni, proprio al Genoa. Salvo intoppi dell’ultimo minuto, improbabili, dopo le visite di lunedì il giocatore firmerà il contratto con i rossoblù e nel pomeriggio dovrebbe già sostenere il primo allenamento agli ordini di Vieira. Colombo andrà a completare il reparto offensivo dove troverà tra gli altri Vitinha, Ekuban ed Ekhator. Intanto è ai saluti Mattia Bani il cui passaggio ufficiale all’ambizioso Palermo in serie B è ormai questione di ore. Il giocatore in serata saluterà i compagni e domani dovrebbe lasciare il ritiro di Moena. Ritiro che dopo l’arrivo odierno del dg Ricciardella vedrà domani l’arrivo del presidente e azionista di maggioranza Dan Sucu in vista degli ulti due giorni di lavoro, sabato Leali e compagni concluderanno gli allenamenti in Trentino con l’amichevole contro il Mantova, fischio d’inizio ore 16 al Benatti di Moena.

