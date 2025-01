Calcio: Giulini, ‘vittoria importante anche per ricordare Riva’

agenzia

"Sul mercato prenderemo punta, nessuno in uscita"

CAGLIARI, 19 GEN – “Avanti con grandissima umiltà dopo queste belle partite: non eravamo scarsi quando sono andato in sala stampa dopo l’Empoli, non ci dobbiamo esaltare ora”. Tommaso Giulini, presidente del Cagliari a sorpresa dopo la gara contro il Lecce in sala stampa: “Importante esserci anche per l’anniversario della scomparsa di Gigi Riva (morto il 22 gennaio 2024, ndr)”. “Uno scontro diretto importante contro una bella squadra con un grande allenatore – ha aggiunto il patron rossoblù – il Lecce ha fatto un bel primo tempo. Contento che la Sardegna e il Salento esprimano queste belle realtà, con proprietà italiane”. Sul mercato il Cagliari farà “qualcosa – ha spiegato – Cerchiamo un giocatore con caratteristiche offensive. Lo prenderemo, sperando che possa essere un giocatore decisivo come lo sono stati in passato Mina e Gaetano. Non abbiamo avuto offerte per giocatori importanti e penso che non andrà via nessuno. Anche perché bisogna stare attenti a dare qualcuno: oggi la dimostrazione, è stata la vittoria del gruppo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA